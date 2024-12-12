Çorum'da kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

Nurettin Sağır idaresindeki kamyon, Çorum-Yozgat kara yolu Elicek köyü yakınlarında Umut Yoldaş'ın kullandığı otomobille çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Abdullah Yoldaş olay yerinde hayatını kaybetti.



Cenazeler, incelemelerin ardından Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

