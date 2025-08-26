Çorum'da kanal çalışması sırasında tarihi mezar taşı bulundu

Akören köyünde dün akşam saatlerinde İl Özel İdaresi'ne bağlı kepçeyle kanal kazısı yapıldığı sırada toprağın 1 buçuk metre altında, üzerinde haç motifleri ve yazların bulunduğu mezar taşı bulundu.

Taşı bulan kepçe operatörü, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine jandarma ve Çorum Müzesi yetkilileri sevk edildi. İnceleme sonrası tarihi değere sahip olduğu değerlendirilen taş, müze görevlilerince koruma altına alındı.