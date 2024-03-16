Çorum'da kavşakta kaza: 1 kişi yaralandı

Çorum'un Üçtutlar Mahallesi Binevler Kavşağı'nda iki otomomil çarpıştı.



A.A. idaresindeki otomobil ile N.A. yönetimindeki otomobil kavşak içerisinde çarpıştı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazanın şiddetiyle araçta yolcu olarak bulunan M.D. yaralandı.



Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.



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