Çorum'da kaz dövüşü yaptıran 7 kişiye para cezası

Çorum'da kaz dövüşü yaptırdıkları belirlenen 7 kişiye jandarma ekiplerince 72 bin 695 lira para cezası uygulandı.

Çorum'da kaz dövüşü yaptıran 7 kişiye para cezası

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ovasaray köyünde kaz dövüşü yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Jandarma ekiplerince yapılan çalışmada 7 kişi suçüstü yakalandı.

Şüphelilere 72 bin 695 lira para cezası uygulandı, haklarında cumhuriyet savcılığınca da soruşturma başlatıldı.

Dövüştürülen 6 kaz ise Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

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