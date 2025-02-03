Çorum'da kaz dövüşü yaptıran 7 kişiye para cezası

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ovasaray köyünde kaz dövüşü yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.



Jandarma ekiplerince yapılan çalışmada 7 kişi suçüstü yakalandı.



Şüphelilere 72 bin 695 lira para cezası uygulandı, haklarında cumhuriyet savcılığınca da soruşturma başlatıldı.



Dövüştürülen 6 kaz ise Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.