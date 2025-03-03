Çorum'da korkunç kaza: Otomobil istinat duvarına çarptı

Çorum-Osmancık kara yolu Kırkdilim mevkisinde dün otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu ağır yaralanan ve ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücü G.K. (61) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Aynı kazada yaralanan sürücünün eşi A.K. (48) ile kızı K.K'nın (30) tedavilerinin aynı hastanede devam ettiği öğrenildi.



G.K. idaresindeki otomobil, dün Çorum-Osmancık kara yolu Kırkdilim mevkisinde istinat duvarına çarpmış, kazada araçta sıkışan sürücü ile araçta bulunan iki kişi sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince kurtarılmış ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.