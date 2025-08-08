Çorum'da mandıra yangını: Ev ve ahır küle döndü

Çorum'da mandırada çıkan yangında ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık 300 küçükbaş hayvanın bulunduğu ahırdaki bir koyun ve yavrusu öldü.

Merkez ilçeye bağlı Ayaz köyünde Mustafa Özşahin'e ait mandıranın samanlık bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören köylüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Çorum Belediyesi ekipleri ve jandarma sevk edildi.

EV VE SAMANLIK KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında mandıradaki bir ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

sırasında mandırada bulunan 300 civarında küçükbaş hayvan köylüler ve ekiplerinin çalışmasıyla tahliye edildi.

Yangında bir koyun ve yavrusu öldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

