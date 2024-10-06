Çorum’da mantar zehirlenmesi: 8 kişi tedavi altında
Çorum il merkezi ile Dodurga ve Laçin ilçelerinde topladıkları mantarı yiyen 8 kişi zehirlendi. Bulantı ve kusma şikayeti olan vatandaşlar, hastanede tedavi altına alındı.
Çorum’da doğadan topladıkları mantardan yiyen 8 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, il merkezi ile Dodurga ve Laçin ilçelerinde doğadan topladıkları mantarları yiyen 8 kişide bir süre sonra bulantı ve kusma gibi şikayetler görüldü.
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan kişiler, zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı.
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