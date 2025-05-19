Çorum’da mantardan zehirlenen 3 çocuk yoğun bakımda

Çorum'da yedikleri mantardan zehirlenen 3 çocuk yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Çorum’da mantardan zehirlenen 3 çocuk yoğun bakımda

'un Mecitözü ilçesi ve merkeze bağlı Türkler köyünde doğadan toplanan mantarları yiyen E.A. (17), B.S.D. (7) ve İ.D. (2), bulantı ve kusma şikayetleri ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yedikleri mantardan zehirlendikleri değerlendirilen 3 çocuk, servisinde tedavi altına alındı.

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