Çorum'da muhtar cinayetine 4 tutuklama

Çorum'da Uğrak Köyü Muhtarı Yaşar Sayar'ın tarlasını sürerken silahla vurularak öldürülmesine ilişkin 4 kişi tutuklandı.

Çorum'da muhtar cinayetine 4 tutuklama

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Muhtar tarlasını sürerken öldürüldü

Muhtar tarlasını sürerken öldürüldü

'da Uğrak Köyü Muhtarı Yaşar Sayar'ın (50), tarlasında traktörüyle çalışırken av tüfeğiyle vurularak öldürülmesine ilişkin Oğuzhan D. (20), Osman Murat Ç. (21), Kadir Ö. (23) ve Onur A. (24) tutuklandı.

Olay, dün merkeze bağlı Uğrak köyünde meydana geldi. Traktörüyle tarlasını süren Uğrak Köyü Muhtarı Yaşar Sayar, henüz belirlenemeyen nedenle şüpheli veya şüpheliler tarafından av tüfeğiyle vuruldu.

Çorum'da muhtar cinayetine 4 tutuklama - 1
Çorum'da muhtar cinayetine 4 tutuklama - 2

Silah seslerini duyanların ihbarıyla köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kontrollerinde vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet ettiği belirlenen Sayar'ın hayatını kaybettiği saptandı.

Otopsi sonrası muhtar Sayar'ın cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, Oğuzhan D., Osman Murat Ç., Kadir Ö. ve Onur A.'yı gözaltına alındı.

Sorguları tamamlanan ve suçlamaları kabul etmeyen 4 şüpheli tutuklandı.

Öte yandan cinayete ilişkin soruşturmaya, sulh ceza hakimliğince gizlilik kararı getirildi.

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