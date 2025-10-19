Çorum'da muhtarlığa silahlı saldırı
Çorum'da motosikletli bir saldırgan, mahalle muhtarlığına ateş açtı. Olay yerinden kaçan saldırgan, polis tarafından yakalandı.
Çorum'da mahalle muhtarlığına silahla saldıran kişi, polis ekiplerince yakalandı.
Üçtutlar Mahallesi Eşref Hoca Caddesi'nde bulunan Üçtutlar Mahallesi Muhtarlığına motosikletle gelen kişi, silahla ateş ederek kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Muhtarlık ofisinde hasar oluşurken, kimliğinin D.P. olduğu belirlenen zanlı, Çatak köyü yakınlarında yakalandı.
