Çorum'da müstakil ev alev alev yandı

Yangın, İskilip ilçesine bağlı Sorkun köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K.'ye ait müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, çevredeki diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın sırasında sağlık ve jandarma ekipleri de tedbir amacıyla bölgede hazır bulundu. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.