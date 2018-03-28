Çorum'da otobüs kazası: 2 ölü, 33 yaralı

Trabzon-İstanbul seferini yapan Özcan Abanoz'un kullandığı Ali Osman Ulusoy firmasına ait yolcu otobüsü, D-100 karayolu Danişment mevkisinde önce yol kenarındaki ağaçlara, ardından istinat duvarına çarptı.



Kazada otobüs şoförü Abanoz ile muavin Hakan Ercanlı olay yerinde hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.



Olayın ardından bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.



Kendi imkanları ve ekipler tarafından otobüsten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralılardan 16'sı ilk müdahalelerinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



Kazada ölen şoför ile muavinin cesetleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Osmancık Devlet Hastanesi morguna gönderildi.



Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan da kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

"CAMI KIRIP KENDİ İMKANLARIMIZLA DIŞARI ÇIKTIK"



Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İsmail Hakkı Topal, kaza anını anlattı.



İstanbul'a gitmek üzere otobüse bindiğini belirten Topal, "Önce bir gürültü, ardından da bağrışma sesleri duydum. Bir anda etrafımız cam kırıklarıyla doldu. Otobüste kilitli kaldık. Camların hepsi kırılmamıştı. Biz bir tane camı kırıp kendi imkanlarımızla dışarı çıktık. Ben orta sıralardaydım. Ön sıralarda oturanlardan hiç haberim yok" diye konuştu.



İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı da Osmancık Devlet Hastanesi'ne gelerek, yaralıları ziyaret etti.



Yaralıların durumları ve kaza hakkında yetkililerden bilgi alan Sobacı, vatandaşlara "geçmiş olsun" temennilerini iletti.