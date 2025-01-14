Çorum'da otomobil devrildi: Bir ölü, bir yaralı

Özcan Serpinli (49) idaresindeki 19 ACG 986 plakalı otomobil Çorum-Amasya kara yolu Köseyüp köyü yakınlarında şarampole devrildi.



İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, araçtaki Seyhan U. (46) ise ağır yaralandı.



Sağlık ekiplerince Mecitözü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, buradaki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



Serpinli'nin cenazesi ekiplerin incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.