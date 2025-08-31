Çorum'da otomobil devrildi, dört kişi yaralandı
Çorum'un Laçin ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu dört kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, Çorum-Osmancık kara yolu Kırkdilim mevkisinde karşı şeride geçerek devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
DÖRT KİŞİ YARALANDI
Kazada otomobilde bulunan Barış T, Dilek S.T, Gülcan T. ve Muharrem T. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
