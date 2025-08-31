Çorum'da otomobil devrildi, dört kişi yaralandı

Çorum'un Laçin ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu dört kişi yaralandı.

Çorum'da otomobil devrildi, dört kişi yaralandı

Sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, -Osmancık kara yolu Kırkdilim mevkisinde karşı şeride geçerek devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DÖRT KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobilde bulunan Barış T, Dilek S.T, Gülcan T. ve Muharrem T. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...