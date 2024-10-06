Çorum'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: İkisi ağır dört yaralı

Çorum'da 17 yaşındaki Emirhan Y. idaresindeki motosiklet, 63 yaşındaki Nihat S’nin kullandığı otomobille çarpıştı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 60 yaşındaki Sevda S. ve 18 yaşındaki Gökhan B. yaralandı.



Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki bir özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Emirhan Y. ve Gökhan B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.