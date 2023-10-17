Çorum'da otomobil reklam tabelasına çarptı: 3 ölü

Çorum'da bir otomobil kontrolden çıkarak reklam tabelasına çarptı. Kazada otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.

Çorum'da otomobil reklam tabelasına çarptı: 3 ölü

'da Erkan Etyemez (37) idaresindeki 19 ADY 743 plakalı otomobil, İnönü Caddesi Terminal Kavşağı'nda yol kenarındaki reklam tabelasına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum'da otomobil reklam tabelasına çarptı: 3 ölü - 1

Sağlık ekipleri, araçta sıkışan sürücü ile Menşure Yıldız (35) ve Nermin Çağıl'ın (39) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çorum'da otomobil reklam tabelasına çarptı: 3 ölü - 2

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan cenazeler, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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