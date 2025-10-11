Çorum'da otomobil tarlaya devrildi

Çorum’un Alaca ilçesinde yoldan çıkan otomobilin tarlada takla atması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.



Kaza, Alaca ilçesi Sungurlu-Alaca karayolu Külah köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaca istikametinde seyir halinde olan Orhan G. idaresindeki 37 ABN 274 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yolda çıkarak tarlada takla attı. Kazada, Hatice A. (81), Arzu G. (57), Esma D. (43) ve Sahsenem A. (50) yaralandı.



Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.