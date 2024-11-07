Çorum'da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

İrfan K. yönetimindeki 19 SN 435 plakalı otomobil ile Emre K. idaresindeki 06 TIH 91 plakalı otomobil, Sungurlu-Çorum kara yolu 4. kilometresinde çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada, 19 SN 435 plakalı otomobilde sıkışan 2 kişi, Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı.



Yaralanan sürücü İrfan K. ile otomobilde bulunan 2 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.