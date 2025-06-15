Çorum'da park halindeki cip alev aldı

Olay, Osmancık ilçesi Koyunbaba Mahallesi Emine Deresi mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre cipte, park halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Osmancık Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.