Çorum'da polis aracı ile hafif ticari araç çarpıştı: 2'si polis 3 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Gülabibey Mahallesi Beytepe 5. Cadde üzerinde meydana geldi.

Mehmet P. yönetimindeki hafif ticari araç ile devriye görevindeki Aşgın D.'ın kullandığı polis aracıyla çarpıştı. Kazada polis memurları Aşgın D. ve Mehmet A.Ç. ile hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Feyzullah Ç., yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı.



Kazayı öğrenen Çorum İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da bölgeye gelerek bilgi aldı. Pehlivan daha sonra hastaneye kaldırılan polis memurlarını ziyaret etti.



Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor.