Çorum'da polis memuru, husumetli olduğu komşusunu öldürdü

Çorum'un Osmancık ilçesinde polis memurunun tabanca ile ateş ederek yaraladığı kişi hastanede öldü.

Çorum'da polis memuru, husumetli olduğu komşusunu öldürdü

Alınan bilgiye göre, Kargı İlçe Emniyet Amirliği'nde görevli memuru Hüseyin Ç., Gemici Mahallesi Adatepe Sokak'ta daha önceden husumetli olduğu komşusu Fatih Afacan'ı (40) tabanca ile ateş ederek yaraladıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çorum'da polis memuru, husumetli olduğu komşusunu öldürdü - 1

memuru Hüseyin Ç. ise Kargı İlçe Emniyet Amirliği'ne teslim oldu.

Hüseyin Ç.'nin daha önce Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaptığı, kısa süre önce Kargı İlçe Emniyet Amirliği'ne tayinin çıktığı ve Osmancık'ta görev yaptığı dönemde komşusu olan Fatih Afacan ile husumet yaşadığı öğrenildi.

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