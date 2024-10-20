Çorum'da polis otosu takla attı: 2 polis yaralı

Polis ekipleri, A.K idaresindeki 06 AY 2134 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında kontrolden çıkan polis otosu takla attı. Kazada polis memurları H.K ve M.U. yaralandı.



Polis otosunda sıkışan iki polis memuru araçtan çıkarılarak ambulansa alındı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı polisler Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın duyulmasının ardından Emniyet Müdürü Arif Pehlivan hastaneye giderek, durumları hakkında bilgi aldığı polislere 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Kaçan sürücü A.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.