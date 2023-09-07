Çorum'da pompalı tüfek kazası: 1 yaralı

Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde M.C.E. (22) kendi evinde pompalı tüfek ile oynadığı esnada bir anda tüfek ateş aldı.



Silah sesleri üzerine belirtilen adrese polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi.



Ayağından vurulan M.C.E. 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



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