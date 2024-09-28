Çorum'da safran üretimi için ilk adım atıldı

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üretimin yaygınlaştırılması için safran ekimi yaptı.



Böylece çiftçilere safran üretiminin tanıtılması ve yerel ekonomiye yüksek katma değerli ürün kazandırılmasının hedeflendiği belirtildi.



Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen safran, kilogramı 100 bin liradan alıcı bulduğu için dünyanın en pahalı bitkisi olarak adından söz ettiriyor.



Baharat ve renklendiriciden, içecekten, cilt bakım ürünlerine, parfümeriden, ilaç ve sağlığa kadar çok farklı alanlarda kullanımı sayesinde yüksek talep gören safranın endüstriyel üretimi oldukça önemli olup, aynı zamanda yüksek ticari ve katma değere sahip.