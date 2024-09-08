Çorum'da sağanak: Ev ve iş yerlerini su bastı

Çorum'da akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağmur, kent merkezinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Çorum'da sağanak: Ev ve iş yerlerini su bastı

'da etkili olan sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu, rögarlar taştı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Sürücüler, yollarda biriken sular nedeniyle zor anlar yaşadı.

Osmancık yolu ve Osmancık köprüsü civarında bulunan bölgede su birikintisi, iş yerlerine kadar geldi. Çevre esnafı ellerine aldıkları çekpaslarla suların ev ve iş yerlerine girmemesi için büyük çaba harcadı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında da su birikintisi nedeniyle araçlar yolda kaldı. Tıkanan mazgalları açmak için ekipler yoğun çaba harcadı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Kahramanmaraş'taki deprem anı böyle görüntülendi

TÜRKİYE HABERLERİ

Pendik'te silahlı çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

Pendik'te silahlı çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

Fethiye açıklarında 28 kaçak göçmen yakalandı

Fethiye açıklarında 28 kaçak göçmen yakalandı

14 yaşındaki çocuğun tüfekle oyunu ölüm getirdi

14 yaşındaki çocuğun tüfekle oyunu ölüm getirdi

Fethiye’de silahlı şişeli taşlı kavga: 13 yaralı

Fethiye’de silahlı şişeli taşlı kavga: 13 yaralı

Amasya’da motosiklet kazası: 15 yaşındaki genç ağır yarandı

Amasya’da motosiklet kazası: 15 yaşındaki genç ağır yarandı

Aksaray’da ilginç gözaltı: Geri geri adımlayarak götürüldü

Aksaray’da ilginç gözaltı: Geri geri adımlayarak götürüldü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...