Çorum'da sağanak yağış nedeniyle bazı ev iş yerlerini su bastı

Çorum'da etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini ise su bastı.

Çorum'da sağanak yağış nedeniyle bazı ev iş yerlerini su bastı

Kentte akşam saatlerinde kuvvetli sağanak etkili oldu. Gök gürültülü yağışla birlikte Buharaevler Mahallesi'nin bazı bölümlerinin yanı sıra Gazi Caddesi Emniyet Kavşağı, Mehmet Akif Ersoy, Akşemseddin ve Dr. Sadık Ahmet caddeleri ile Abide Kavşağı'nda büyük su birikintileri oluştu.

Rögarların da taşmasıyla oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Sel nedeniyle düşük kottaki bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, sağanak nedeniyle 120 adresten su baskını ihbarı yapıldığı bildirildi.

Öne Çıkan Video

Kentsel dönüşümde mağduriyet riski

TÜRKİYE HABERLERİ

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 09 Eylül 2024

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 09 Eylül 2024

Tunceli Ovacık'taki askeri araç kazasında 4 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

Tunceli Ovacık'taki askeri araç kazasında 4 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yenilenen Savarona Yatını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan yenilenen Savarona Yatını ziyaret etti

Ataşehir'de mobilya mağazasındaki yangın söndürüldü

Ataşehir'de mobilya mağazasındaki yangın söndürüldü

Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Emine Erdoğan'dan Narin paylaşımı: Küçük yavrumuzun vefatı yüreğimizi dağladı

Emine Erdoğan'dan Narin paylaşımı: Küçük yavrumuzun vefatı yüreğimizi dağladı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...