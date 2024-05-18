Çorum'da sağlık çalışanına şiddet uygulayan kişi tutuklandı

Çorum'un Dodurga ilçesinde doktor ve sağlık çalışanlarını darbeden kişi tutuklandı.

Çorum'da sağlık çalışanına şiddet uygulayan kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, 'un Mehmetdede Tekke köyünde A.K'nin alkol aldıktan sonra çevreyi rahatsız ettiği ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Burada sağlık ekiplerine direnen A.K, jandarma gözetiminde ambulansla Dodurga Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanede tedaviyi reddeden A.K, doktor G.K'yi, yardımcı personeli ve olaya müdahale etmeye çalışan güvenlik görevlilerini darbetti.

Doktorun "beyaz kod" bildiriminde bulunması üzerine A.K, hastanedeki jandarma ekiplerince gözaltına alınarak polise teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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