Çorum'da şeker fabrikasında sızıntı: Dokuz işçi hastanelik oldu, beşinin durumu kritik

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum-Ankara karayolu üzerinde faaliyet gösteren fabrikanın kireç ocağı bölümünde çalışan bazı işçilerde baş dönmesi, bulantı ve kusma belirtileri görülmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi.

Çorum 'da şeker fabrikasında çalışan dokuz işçi , karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

İşçiler kusma ve baş dönmesi şüphesiyle hastanelere sevk edildi. Dokuz işçiden beşinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

BEŞ İŞÇİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından dokuz işçi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Atilla A. (46), Erol C. (59), Ahmet E. Ö. (64), Ertuğrul Z. (58) ve Yaşar B. (48), kırmızı gözlem ünitesinde tedavi altına alındı.

Fabrikanın kireç ocağı bölümünde faaliyet durduruldu, olayla ilgili inceleme başlatıldı.