Çorum'da silahlı kavga: 1 yaralı

Çorum'da parkta çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Çorum'da silahlı kavga: 1 yaralı

'un Alaca ilçesinde Furkan K. ile Fatih Han Y. parkta tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüdüğü olayda Furkan K., yanındaki tabanca ile Fatih Han Y.'ye kurşun yağdırdı. Vücuduna 5 mermi isabet eden Fatih Han Y. ağır yaralandı.

Özel bir araçla Alaca Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, olayın ardından kaçan Furkan K.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

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