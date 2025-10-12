Çorum'da silahlı saldırı: 17 yaşındaki genç vuruldu
Çorum'da 17 yaşındaki bir genç, düzenlenen silahlı saldırıda yaralandı.
İddiaya göre, Ulukavak Mahallesi İkbal Kent civarında B.D'nin içerisinde bulunduğu amcasına ait otomobile, E.Ç. (21) tüfekle ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan B.D, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
