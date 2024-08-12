Çorum'da su kanalına devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

Mehmet Ali A. yönetimindeki 03 EP 062 plakalı hafif ticari araç, Sungurlu-Kırıkkale kara yolu Kızılyarma mevkisinde yol kenarındaki su kanalına devrildi.



İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Araçta sıkışan sürücü ve yanındaki Ümmügülsüm A, Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarıldı.



Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Ümmügülsüm A, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.