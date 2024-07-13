Çorum'da takla atan otomobil tarlaya uçtu: 2 ölü, 2 yaralı

Alaca-Sungurlu karayolunda, Muhammed Üsame Okutan (25) yönetimindeki otomobil, Alaca'dan Sungurlu istikametine seyrederken Değirmendere Kavşağı yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atıp tarlaya uçtu.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık görevlileri ile Alaca Belediyesi itfaiyesi sevk edildi. Kazada sürücü Muhammed Üsame Okutan ile Zeynep Okutan hayatını kaybederken, Huzeyfe Okutan (27) ve İsmail Okutan ise yaralandı. Yaralılardan Huzeyfe Okutan, 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.