Çorum'un Sungurlu ilçesinde, otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir bebek ve bir çocuk hayatını kaybetti, üç kişi de yaralandı.
Zekeriya Altunay'ın (52) kullandığı 05 KD 095 plakalı otomobil, Sungurlu-Kırıkkale kara yolunun 15'inci kilometresinde, sürücüsünün lastiğin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak takla attı.
Yol kenarındaki moloz yığınına çarparak durabilen otomobildeki 1 yaşındaki bebek Ayaz Altunay olay yerinde yaşamını yitirdi.
Ağır yaralanan sürücü ile Ayşegül (25), Zekeriya (9) ve Melike Altunay (20) ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan 9 yaşındaki Zekeriya Altunay da hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ayaz bebeğin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.
Çorum'da takla atan otomobildeki bir bebek ile çocuk hayatını kaybetti
Anadolu AjansıTürkiye
Sungurlu'da lastiğinin patlamasıyla sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı. Kazada bir bebek ve 9 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde, otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir bebek ve bir çocuk hayatını kaybetti, üç kişi de yaralandı.