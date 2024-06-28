Çorum’da taksi ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Çorum’da bir taksi ile otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 1’i çocuk 6 kişi yaralandı.

Çorum’da taksi ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

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’un Alaca ilçesinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 1’i çocuk 6 kişi yaralandı.

O.B. idaresindeki 19 T 2519 plakalı taksi, Çorum-Yozgat karayolu Emniyet Kavşağı’nda, C.K’nin kullandığı 33 AOT 642 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki T.B, P.B, D.A. ve E.Ş. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan C.K. ve E.Ş, buradaki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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