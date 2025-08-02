Çorum'da tandır ateşi evi yaktı
Çorum'da müstakil evin tandır bölümünde yakılan ateşin çatıya sıçraması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Çorum'un Alaca ilçesinde Dilaver A.'ya ait evin tandır kısmında kullanılmayan malzemeler yakıldığı sırada alevler, çatıda bulunan plastik su borularına sıçradı.
Boruların tutuşmasıyla alevler kısa sürede tüm çatıyı ve müştemilat kısmını sardı.
POLİS VE İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
HASAR MEYDANA GELDİ
Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken evin çatı kısmında hasar meydana geldi.
Öte yandan polis ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.
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