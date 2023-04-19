Çorum’da tartışan iki çocuk birbirini bıçakla yaraladı

Çorum’da 15 yaşındaki iki çocuk, çıkan tartışmada birbirini bıçakla yaraladı.

Çorum’da tartışan iki çocuk birbirini bıçakla yaraladı

Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi’nde U.T. (15) ile M.O.E. (15) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki birbirini bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine ve sağlık ekipleri sevk edildi.

M.O.E., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay sonrası yaralı halde olay yerinden uzaklaşan U.T. ise kendi imkanları ile hastaneye başvurdu.

Tedavisi devam eden çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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