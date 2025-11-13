Çorum'da tartıştıkları kişi tarafından bıçaklanan baba ve oğlu öldü

Oğuzlar ilçesinde Sinan A. (35) ile Sadettin Karanfil (66) ve oğlu Engin Karanfil (34) arasında Cumhuriyet Meydanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.



Kavgaya dönüşen olayda baba ve oğlu, Sinan A. tarafından bıçaklandı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince Oğuzlar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba ve oğlu, buradaki müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



Yolda yaşamını yitiren baba ve oğlunun cenazesi, Oğuzlar Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Şüpheli Sinan A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.