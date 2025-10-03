Çorum'da tavuk dönerden zehirlenme

Çorum'da 8 lise öğrencisi, bir iş yerinden sipariş ettikleri tavuk döneri yedikten sonra zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

Çorum'da tavuk dönerden zehirlenme

'da 8 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

Kale Mahallesi'ndeki Eti Lisesi'nde öğrenim gören 8 öğrenci, bir iş yerinden sipariş ettikleri tavuk döneri yedikten bir süre sonra mide bulantısı ve kusma rahatsızlıkları yaşadı.

Durumun bildirilmesi üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri yapılan öğrenciler, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...