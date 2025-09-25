Çorum'da TIR alev alev yandı
Çorum'un Alaca ilçesinde TIR'da çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Dün akşam Samsun yönünden Osmaniye’ye yönüne giden Ali R.Ç. yönetimindeki yem ham maddesi yüklü TIR Çorum’un Alaca ilçesi Fakılar köyü yakınları geldiğinde alev aldı.
Sürücü, TIR'ı yol kenarına park edip durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından alevler söndürüldü.
Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.
- Etiketler :
- Yerel Haber
- Yangın
- Çorum Alaca