Çorum’da TIR kazası: 1 ölü

Sungurlu-Çorum kara yolunda Yusuf C. yönetimindeki TIR, iddiaya göre Kırankışla köyü yakınlarında arızalandı.

Sürücü TIR'ı yolun sağına çekti. Bu sırada aynı istikamete seyir halinde olan Selman Keşan idaresindeki patoz yüklü TIR arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri, tırda sıkışan sürücüyü uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkarttı. Sağlık ekipleri TIR sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle Sungurlu-Çorum kara yolu uzun bir süre kapalı kalırken, itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından tek taraflı kontrollü bir şekilde tekrar verilmeye başlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

