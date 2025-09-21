Çorum'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde M.G. yönetimindeki otomobil, Mahmatlı köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su bulunmayan kanala yuvarlanarak takla attı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü M.G. ile yolcu A.A., sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
