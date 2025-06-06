Çorum'da trafik kazası can aldı

Ayfer Bezgin'in (74) kullandığı otomobil, Çevreyolu Bulvarı'nda karşı şeride geçerek Ömer Y.'nin (51) idaresindeki yakıt tankeriyle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Bezgin’in cenazesi otopsi işlemleri için morga konuldu.