Çorum'da uyuşturu operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı

Çorum'un Alaca ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı yol kontrol uygulamasında durdurulan bir araçta sentetik uyuşturucu ve ecza hapları ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Alaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından -Alaca karayolunda yapılan denetim sırasında durdurulan bir araçta şüphe üzerine arama yapıldı. Aramada, 24 adet sentetik ecza hap ile 3,26 gram sentetik madde ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından araçta bulunan A.H. ve Ö.G. gözaltına alındı.

Jandarmada Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

