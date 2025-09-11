Çorum'da uyuşturu operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Alaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çorum-Alaca karayolunda yapılan denetim sırasında durdurulan bir araçta şüphe üzerine arama yapıldı. Aramada, 24 adet sentetik ecza hap ile 3,26 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından araçta bulunan A.H. ve Ö.G. gözaltına alındı.

Jandarmada Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.