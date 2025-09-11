Çorum'da uyuşturucu tacirlerine operasyon

Çorum'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Çorum'da uyuşturucu tacirlerine operasyon

'un Alaca ilçesinde düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Alaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çatalkaya köyünde C.S'nin ikametinde arama gerçekleştirildi.

Aramada 2 kilo 86 gram uyuşturucu madde, 24 kök Hint keneviri ve iki av tüfeği ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.S, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...