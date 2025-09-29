Çorum'da uyuşturucu ticaretine operasyon: 3 kişi tutuklandı

Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Çorum merkez ve Sungurlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 5 zanlı, teknik ve fiziki takibin ardından yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 bin 346 sentetik ecza hapı, tabanca ve mermiler ele geçirildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

