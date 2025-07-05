Çorum'da vahşet! Öldürüp gömdü, 105 bin lirayı yaktı

Çorum'da dört gündür haber alınamayan kişinin bıçakla öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, 1 Temmuz'da evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Yücel Kolçak'ın (36) yakınları, güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu.

BARAJ ÇEVRESİNDE ARAMA YAPILDI

Kolçak'ın alacak verecek meselesi nedeniyle kullandığı araçla merkeze bağlı Seydim köyüne gittiği bilgisine ulaşan polis ile AFAD ekipleri, arama çalışmalarını Seydim Barajı ve çevresinde yoğunlaştırdı.

ÜÇ KİŞİ GÖZALTINDA

Yürütülen çalışmalarda bir ize rastlanamaması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kolçak'ın alacaklı olduğu Muhammet K. (29) ile arkadaşları M.Y. ve H.İ.B'yi gözaltına aldı.