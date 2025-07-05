Çorum'da vahşet! Öldürüp gömdü, 105 bin lirayı yaktı

Çorum'da dört gün önce öldürülen adamın kendisine borcu olan bir kişi tarafından öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı. Katil zanlısı cinayeti emniyette itiraf ederken, alacağa konu olan 105 bin lirayı da yaktığını anlattı.

Çorum'da vahşet! Öldürüp gömdü, 105 bin lirayı yaktı

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'da dört gündür haber alınamayan kişinin bıçakla öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, 1 Temmuz'da evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Yücel Kolçak'ın (36) yakınları, güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu.

BARAJ ÇEVRESİNDE ARAMA YAPILDI

Kolçak'ın alacak verecek meselesi nedeniyle kullandığı araçla merkeze bağlı Seydim köyüne gittiği bilgisine ulaşan polis ile AFAD ekipleri, arama çalışmalarını Seydim Barajı ve çevresinde yoğunlaştırdı.

ÜÇ KİŞİ GÖZALTINDA

Yürütülen çalışmalarda bir ize rastlanamaması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kolçak'ın alacaklı olduğu Muhammet K. (29) ile arkadaşları M.Y. ve H.İ.B'yi gözaltına aldı.

Çorum'da vahşet! Öldürüp gömdü, 105 bin lirayı yaktı - 1 Emniyet güçleri olay yerinde inceleme yaptı

EMNİYETTE İTİRAF ETTİ

Emniyetteki sorgularında Muhammet K, tartıştığı Kolçak'ı Seydim Barajı'nda araç içinde bıçakla öldürüp cesedi farklı bir yere taşıyarak gömdüğünü, kan bulaşan giysilerle alacak verecek konusu olan 105 bin lirayı yaktığını, Kolçak'ın aracını da ormanlık alanda gizlediğini söyledi.

CESEDİ BULUNDU

Bunun üzerine Seydim köyüne yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunan Darlık mevkisinde zanlının gösterdiği yerde yapılan kazıda, Kolçak'ın cesedine ulaşıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kolçak'ın cesedi, otopsi için Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri ve komando timlerince de köyde güvenlik önlemi alındı.

Muhammet K. ile M.Y. ve H.İ.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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