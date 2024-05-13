Çorum'da yabancı uyruklu iki grup arasında kavga: 2 yaralı

Çorum’da, yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı.

Çorum'da yabancı uyruklu iki grup arasında kavga: 2 yaralı

Yavruturna Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde yabancı uyruklu iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Irak uyruklu Haider Nama (49) ve Hasan Neamah (51) bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, iki grubun sopalarla birbirine saldırması yer aldı.

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