Çorum’da yangın: 3 traktör, 1 kamyonet ve binlerce saman balyası küle döndü

Dün akşam saatlerinde Harmancık Köyü'nde Erol Tan’a ait evin garaj kısmında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler garajın yan tarafında bulunan mandıra ve eve sıçradı. Alevleri gören köylüler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine Laçin ve Çorum Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerinin yanı sıra iş makineleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Yangında Tan’a ait 3 traktör, bir kamyonet, mandıra, garaj, tarım aletleri, ambarlarda bulunan tarla ürünleri ve binlerce saman balyası kül oldu. Yangında Tan’a ait 3 katlı evin 2 katında da büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangının dün akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı çıktığını dile getiren ev sahibi Erol Tan, “Takdiri ilahi böyleymiş, elden gelen bir şey yok. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın” dedi.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.