Çorum'da yangın: Üç ev küle döndü

Çorum'un İskilip ilçesi Asarcık köyü Kozveren Mahallesi'nde dün gece saatlerinde İsmet Çördük'e ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangında alevler, Ali Çördük ve Ahmet Çördük'e ait evlere sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine İskilip, Oğuzlar, Çorum Merkez, Bayat, Dodurga ve Osmancık ilçelerinden itfaiye ekipleri ile AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın çevredeki diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında üç ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.