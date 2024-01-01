Çorum'da yılbaşı gecesi havaya ateş açan 10 kişiye gözaltı

Çorum'da yılbaşı gecesi havaya rastgele ateş açan 10 kişi gözaltına alındı.

Çorum'da yılbaşı gecesi havaya ateş açan 10 kişiye gözaltı

'da polis ekipleri, yılbaşı gecesi sabaha kadar denetimlerini aralıksız sürdürdü.

Birçok noktada devriye görevi yapan ekipler, kutlamalarda havaya rastgele ateş açan kişileri de tek tek tespit etti.

Havaya tabanca ve tüfekle ateş ederek kutlama yapan 10 kişi gözaltına alındı, silahlarına el konuldu.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ POLİS ARACINA ÇARPTI

Trafik ekipleri de alkol kontrolü yaptı.

Çorum'da yılbaşı gecesi havaya ateş açan 10 kişiye gözaltı - 1

Denetimlerde, otomobiliyle park halindeki polis otomobiline çarpan M.B. gözaltına alındı.

1,3 promil alkollü çıkan sürücüye 38 bin TL para cezası uygulandı.

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